В России хотят разрешить получателям маткапитала рефинансировать ипотеку

Минтруд разработал проект постановления, принятие которого позволит получателям материнского капитала рефинансировать ипотечный кредит, на погашение которого были направлены эти средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По действующим правилам, жилье, приобретенное с использованием средств маткапитала, должно быть оформлено в общую собственность владельца сертификата, его супруга и детей с определением размера долей по соглашению в течение шесть месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту или после снятия обременения с жилого помещения. Это не позволяет гражданам, направившим средства маткапитала на погашение ипотечного займа на приобретение жилого помещения, рефинансировать ипотечный займ.
Материнский капитал — мера господдержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Размер маткапитала с начала 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. на второго.