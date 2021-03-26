В России хотят разрешить получателям маткапитала рефинансировать ипотеку

Материнский капитал — мера господдержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Размер маткапитала с начала 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. на второго.