mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России хотят разрешить получателям маткапитала рефинансировать ипотеку

26 марта 2021, 05:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Материнский капитал в текущем году составляет 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. на второго.

Минтруд разработал проект постановления, принятие которого позволит получателям материнского капитала рефинансировать ипотечный кредит, на погашение которого были направлены эти средства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По действующим правилам, жилье, приобретенное с использованием средств маткапитала, должно быть оформлено в общую собственность владельца сертификата, его супруга и детей с определением размера долей по соглашению в течение шесть месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту или после снятия обременения с жилого помещения. Это не позволяет гражданам, направившим средства маткапитала на погашение ипотечного займа на приобретение жилого помещения, рефинансировать ипотечный займ.

Материнский капитал — мера господдержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Размер маткапитала с начала 2021 года вырос на 3,7%, он составит 483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. руб. на второго.

Материалы по теме
В ЕР предлагают сохранять выплаты безработным в период профобученияВ России проработают вопрос выплат медработникам, которые обучают студентовМинтруд уточнил порядок оформления новой выплаты на детей
#Новости#Выплаты#Ипотека#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44