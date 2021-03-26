«Дортрансстрой» лишился права на строительство онкоцентра в Уфе за 1,42 млрд рублей

Причиной для отказала стало то, что компания не предоставила банковскую гарантию. К слову, по той же причине первый победитель, застройщик «Строительное управление №1», также потерял госконтракт. Тогда фирма подала жалобу, но УФАС признало ее необоснованной. Теперь, вероятнее всего, торги будут проведены заново.
На сайте госзакупок указано, что заказчиком является Управление капитального строительства Башкирии. Объект должен быть сдан до 2024 года. Начальная сумма контракта составляла 1,47 млрд рублей.