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«Дортрансстрой» лишился права на строительство онкоцентра в Уфе за 1,42 млрд рублей

26 марта 2021, 08:28
Фото: pixabay.com
УФАС Башкирии признало компанию, получившую тендер на сумму 1,42 миллиарда рублей на строительство детского онкоцентра, уклонившейся от заключения контракта. «Дортрансстрой» потерял право на возведение здания.

Причиной для отказала стало то, что компания не предоставила банковскую гарантию. К слову, по той же причине первый победитель, застройщик «Строительное управление №1», также потерял госконтракт. Тогда фирма подала жалобу, но УФАС признало ее необоснованной. Теперь, вероятнее всего, торги будут проведены заново.

На сайте госзакупок указано, что заказчиком является Управление капитального строительства Башкирии. Объект должен быть сдан до 2024 года. Начальная сумма контракта составляла 1,47 млрд рублей.

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#Новости#Карина Мамаева#Экономика
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