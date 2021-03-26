«Дортрансстрой» лишился права на строительство онкоцентра в Уфе за 1,42 млрд рублей

Причиной для отказала стало то, что компания не предоставила банковскую гарантию. К слову, по той же причине первый победитель, застройщик «Строительное управление №1», также потерял госконтракт. Тогда фирма подала жалобу, но УФАС признало ее необоснованной. Теперь, вероятнее всего, торги будут проведены заново.