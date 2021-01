ФАС проверит законность проведения торгов на строительство детского онкоцентра в Уфе

Федеральная антимонопольная служба отреагировала на жалобу «ГК Континент» из Оренбургской области. Предприниматели утверждают, что торги на строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии в Уфе проводятся с нарушениями закона. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Известно, что стоимость контракта составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. В жалобе указано, что заказчик по закону должен был провести торги в виде проведения открытого конкурса в электронной форме, вместо проведения электронного аукциона. Помимо этого, ГКУ «Управление капитального строительства РБ» не внесла в конкурсную документацию положение о возможном появлении независимых от сторон обстоятельств. В частности, речь идет о пандемии коронавируса. Рассмотрение жалобы состоится уже завтра, 19 января 2020 года.

