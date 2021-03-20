mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2021, 13:18

Published 20 марта 2021, 13:18

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Уфе введут ограничение движения для большегрузов до 22 апреля

В Уфе введут ограничение движения для большегрузов до 22 апреля

20 марта 2021, 13:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ограничение движения вводится в столице Башкирии с 24 марта.

С 24 марта по 22 апреля в Уфе вводится запрет на передвижение по городу большегрузов. Об этом сообщает мэрия и рекомендует до обозначенных дат завезти необходимые стройматериалы, оборудование, топливо и товары.

Движение будет возможно только при получении специального разрешения и возмещения вреда, причиняемого автодорогам. Размер оплаты зависит от веса перевозимого груза и от протяженности маршрута. Все средства будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования.

Тех, кто нарушит ограничения, ждет штраф до 500 тыс. руб. Получить разрешение и оплатить можно будет на пяти временных постах контроля.

Материалы по теме
По всей Башкирии на месяц ограничат движение для грузового транспортаВ Уфе снова ограничат движение по Комсомольской улицеВ Башкирии на все лето ограничат движение для большегрузов
#Андрей Королев#Общество#Новости#Ограничение движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика