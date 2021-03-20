В Уфе введут ограничение движения для большегрузов до 22 апреля

Posted 20 марта 2021, 13:18
Published 20 марта 2021, 13:18
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
С 24 марта по 22 апреля в Уфе вводится запрет на передвижение по городу большегрузов. Об этом сообщает мэрия и рекомендует до обозначенных дат завезти необходимые стройматериалы, оборудование, топливо и товары.
Движение будет возможно только при получении специального разрешения и возмещения вреда, причиняемого автодорогам. Размер оплаты зависит от веса перевозимого груза и от протяженности маршрута. Все средства будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования.
Тех, кто нарушит ограничения, ждет штраф до 500 тыс. руб. Получить разрешение и оплатить можно будет на пяти временных постах контроля.