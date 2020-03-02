По всей Башкирии на месяц ограничат движение для грузового транспорта
2 марта, 13:29ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Ограничение на грузовики будет действовать с 1 по 30 апреля.
Госкомтранс Башкирии сообщил, что в республике с 1 по 30 апреля введут временное ограничения движения грузового транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам.
Причина ограничения, отметили в комитете, состоит в защите дорожного полотна от повреждений во время весеннего переувлажнения грунтов и касается, в первую очередь, грузовых средств.
В сообщении ведомства также указывается, что движение транспорта будет разрешено с учетом предельно допустимой нагрузки на ось. Также нужно будет получить специальное разрешение, которое выдается после оплаты госпошлины и возмещения причиненного автомобильным дорогам вреда.
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