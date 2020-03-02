По всей Башкирии на месяц ограничат движение для грузового транспорта

Госкомтранс Башкирии сообщил, что в республике с 1 по 30 апреля введут временное ограничения движения грузового транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам.

Причина ограничения, отметили в комитете, состоит в защите дорожного полотна от повреждений во время весеннего переувлажнения грунтов и касается, в первую очередь, грузовых средств.