В Башкирии господдержка обеспечила устойчивость малого и среднего бизнеса

Благодаря этим мерам республике удалось не допустить значительного снижения численности субъектов и занятых в МСП. Если в России число субъектов МСП снизилось почти на 4%, а в ПФО — на 4,74%, то в Башкирии этот показатель составил 3,45%. При этом в 17 муниципалитетах республики зафиксирован рост числа субъектов МСП к уровню 2019 года. Среди них наибольший рост показали Федоровский (+15,7%), Куюргазинский (5,6%), Уфимский (+5,4%) и Аургазинский (+5,4%) районы.