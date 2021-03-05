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Posted 5 марта 2021, 12:15

Published 5 марта 2021, 12:15

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии господдержка обеспечила устойчивость малого и среднего бизнеса

В Башкирии господдержка обеспечила устойчивость малого и среднего бизнеса

5 марта 2021, 12:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Численность занятых в малом и среднем бизнесе региона растет.

По словам председателя Госкомитета РБ по предпринимательству Риммы Бойцовой, в регионе были приняты беспрецедентные меры поддержки как на федеральном уровне, так и на республиканском. Всего госпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в РБ» было предусмотрено около 2 млрд руб., в том числе — 1,3 млрд руб. федеральных средств в рамках нацпроекта.

Благодаря этим мерам республике удалось не допустить значительного снижения численности субъектов и занятых в МСП. Если в России число субъектов МСП снизилось почти на 4%, а в ПФО — на 4,74%, то в Башкирии этот показатель составил 3,45%. При этом в 17 муниципалитетах республики зафиксирован рост числа субъектов МСП к уровню 2019 года. Среди них наибольший рост показали Федоровский (+15,7%), Куюргазинский (5,6%), Уфимский (+5,4%) и Аургазинский (+5,4%) районы.

При этом растет численность занятых в МСП — основной показатель, который закреплен в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и в показателях высшего должностного лица.

В части расширения доступа к льготному финансированию были докапитализированы финансовые институты на 300 млн. руб. Почти в три раза увеличился объем финансирования из республиканского бюджета мероприятий муниципальных программ поддержки, существенно расширен перечень видов поддержки.

Как сообщила Римма Бойцова, в 2020 году в республике появились новые виды коворкингов — ремесленные и бытовые. По отзывам предпринимателей, возможность разместиться на специализированной площадке с оборудованными рабочими местами в центре населенных пунктов с большим трафиком посетителей позволяет комфортно вести бизнес, увеличить объем продаж и услуг. В соответствии с требованиями Минэкономразвития России для консолидации институтов развития по поддержке развитию малого и среднего предпринимательства созданы центры «Мой бизнес». Новые центры появились в Кумертау, Октябрьском и Стерлитамаке.

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#Андрей Королев#Экономика#Бизнес#Касается каждого#Новости
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