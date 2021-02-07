В Башкирии начинает работать пятый башкирский центр «Мой бизнес»

В Башкирии начинает работать пятый башкирский центр «Мой бизнес»

Вчера, 12:33ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Он открывается в городе Октябрьский.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству, развитие сети представительств центра «Мой бизнес» — одно из приоритетных направлений реализации в Башкирии нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это общественные пространства для предпринимателей, где они могут получить всестороннюю поддержку, необходимую для решения любых задач по развитию бизнеса.

5 февраля открылся пятый в республике офис Центра «Мой бизнес» по адресу ул. Садовое кольцо, 71. Предприниматели и жители города, а также близлежащих муниципалитетов в формате «единого окна» смогут получить консультации по вопросам начала ведения собственного дела, по выбору организационно-правовой формы, по открытию расчетного счета, бесплатно зарегистрировать ООО или ИП. Действующие предприниматели могут подать заявку на меры господдержки, им также доступны профильные услуги, обучение и многое другое.

На своей странице в Фейсбуке прокомментировал это важное событие в жизни горожан.

— Октябрьский небольшой, красивый и уютный, зеленый город. Здесь комфортно жить и вести бизнес. Для потенциальных инвесторов мы предлагаем и налоговые льготы, и готовые производственные площадки, всестороннюю поддержку и отличное общество. Бизнес в Октябрьском обеспечивает занятость более 40% работающего населения города, а также треть городского бюджета, — прокомментировал бизнес-шериф Октябрьского Сергей Литов.

За минувший год Центр «Мой бизнес» оказал более 13 тысяч услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физлицам, а Башкортостан отмечен в рейтинге Министерства экономического развития РФ как один из регионов, где «Мой бизнес» работает наиболее эффективно. Сегодня в республике функционирует пять центров оказания консультационных услуг «Мой бизнес»: два в Уфе, по одному в Нефтекамске, Кумертау и Октябрьском.

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