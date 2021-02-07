В Башкирии начинает работать пятый башкирский центр «Мой бизнес»

За минувший год Центр «Мой бизнес» оказал более 13 тысяч услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физлицам, а Башкортостан отмечен в рейтинге Министерства экономического развития РФ как один из регионов, где «Мой бизнес» работает наиболее эффективно. Сегодня в республике функционирует пять центров оказания консультационных услуг «Мой бизнес»: два в Уфе, по одному в Нефтекамске, Кумертау и Октябрьском.