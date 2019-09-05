В Уфе презентовали новый центр «одного окна» для предпринимателей «Мой бизнес»

Накануне, 4 сентября, в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе прошло открытие центра «Мой бизнес». Подробности сообщили в пресс-службе главы региона.

Работа центра «Мой бизнес» построена по принципу «одного окна», в нем предприниматель может получить необходимые консультации у представителей тех или иных инстанций и организаций поддержки бизнеса, которые помогут ему решить вопросы с открытием своего дела.

Проектный офис, расположенный здесь же, объединил ресурсников, в нем можно будет уточнить вопросы с получением разрешений на строительство объекта, его ввод в эксплуатацию и подключение к сетям.

Здесь же предприниматель сможет также при желании получить консультации по поводу господдержки, подбору персонала, маркетинговому сопровождению или сам пройти обучение.

На открытие клиентского офиса приехал врио главы Башкирии Радий Хабиров. После осмотра центра он высказал мнение, что подобные центры должны стать существенной поддержкой для предпринимателей, расшевелить их инициативы.