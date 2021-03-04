В России рассматривают возможность страховых выплат волонтерам, борющимся с COVID-19

Posted 4 марта 2021, 13:04
Published 4 марта 2021, 13:04
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Правительство России прорабатывает возможность дополнительных страховых выплат тем, кто, не будучи медицинским работником, занят в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Владимира Путина во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Так глава государства прокомментировал предложение распространить страховые выплаты в случае болезни не только на медперсонал в ковидных госпиталях, но и на задействованных там волонтеров:
— Да, я согласен с вами, потому что [эти] люди, хоть и не являются медиками, но тоже находятся в сложной ситуации, тоже рискуют.
Президент подчеркнул, что это потребует дополнительных вложений — около 10 млрд руб. Правительство страны уже прорабатывает этот вопрос.
Одна из участниц встречи также рассказала Путину, что имя волонтера Светланы Анурьевой, которая с четвертой стадией рака до самой смерти участвовала в борьбе с коронавирусом, было присвоено медицинскому колледжу в Ульяновске.