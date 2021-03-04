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Posted 4 марта 2021, 13:04

Published 4 марта 2021, 13:04

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В России рассматривают возможность страховых выплат волонтерам, борющимся с COVID-19

В России рассматривают возможность страховых выплат волонтерам, борющимся с COVID-19

4 марта 2021, 13:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Президенту России предложили распространить страховые выплаты в случае болезни не только на медицинский персонал в ковид-госпиталях, но и на волонтеров, которые там работают.

Правительство России прорабатывает возможность дополнительных страховых выплат тем, кто, не будучи медицинским работником, занят в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Владимира Путина во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Так глава государства прокомментировал предложение распространить страховые выплаты в случае болезни не только на медперсонал в ковидных госпиталях, но и на задействованных там волонтеров:

— Да, я согласен с вами, потому что [эти] люди, хоть и не являются медиками, но тоже находятся в сложной ситуации, тоже рискуют.

Президент подчеркнул, что это потребует дополнительных вложений — около 10 млрд руб. Правительство страны уже прорабатывает этот вопрос.

Одна из участниц встречи также рассказала Путину, что имя волонтера Светланы Анурьевой, которая с четвертой стадией рака до самой смерти участвовала в борьбе с коронавирусом, было присвоено медицинскому колледжу в Ульяновске.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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