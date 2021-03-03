Мошенники обманывают россиян под видом выплат с «Госуслуг»

В целом схема действия мошенников остается той же, но, к сожалению, все еще эффективной.

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян. Они присылают на почту письмо якобы от портала «Госуслуг», в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат. Об этом 3 марта сообщает «РИА Новости». В письме сообщается, что его получателю начислены социальные компенсации, причем для оформления нужно перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В., а для идентификации в личном кабинете — указать номер СНИЛС. Письмо содержало типичные элементы сообщений с настоящего портала «Госуслуг»: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки. После перехода по указанной в письме ссылке, открывается окно, в котором жертва должна указать номер своей банковской карты якобы для получения денег. По словам экспертов, подобная схема мошеннических рассылок очень распространена из-за своей низкой себестоимости и большого охвата. При этом пользователь может не только потерять доступ к аккаунтам, но и паспортные данные, информацию об имуществе и т. д., а это может привести к тому, что мошенники возьмут кредит на имя жертвы.

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