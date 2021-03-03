Коллекторы требуют от жителя Челябинской области выплаты закрытого кредита

Как сообщает kursdela.biz, о существовании долга южноуралец узнал недавно, когда задолженность переуступили коллекторам. Ответ из банка-кредитора был следующим: справка была ошибочной, взысканием по договору уступки прав требования занимается “ЭОС”, они требуют с “должника” 90 000 рублей.
Эксперт регионального подразделения ОНФ Вячеслав Курилин инициировал судебное разбирательство о признании долга несуществующим. В ЦБ РФ было направлено обращение с просьбой разобраться, насколько законно признание справки о закрытии кредита ошибочной. Кроме того, было составлено обращение в ФССП по поводу действия коллекторов - ежедневные многократные звонки противоречат законодательству.
Точку в этой истории поставит судебное разбирательство.