Коллекторы требуют от жителя Челябинской области выплаты закрытого кредита

Житель Миасса внес последний ипотечный платеж в 2013 году. Банк же утверждает, что по ошибке выдал ему справку о закрытии кредита.

Как сообщает kursdela.biz, о существовании долга южноуралец узнал недавно, когда задолженность переуступили коллекторам. Ответ из банка-кредитора был следующим: справка была ошибочной, взысканием по договору уступки прав требования занимается “ЭОС”, они требуют с “должника” 90 000 рублей. Эксперт регионального подразделения ОНФ Вячеслав Курилин инициировал судебное разбирательство о признании долга несуществующим. В ЦБ РФ было направлено обращение с просьбой разобраться, насколько законно признание справки о закрытии кредита ошибочной. Кроме того, было составлено обращение в ФССП по поводу действия коллекторов - ежедневные многократные звонки противоречат законодательству. Точку в этой истории поставит судебное разбирательство.

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