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Posted 27 февраля 2021, 13:41

Published 27 февраля 2021, 13:41

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Башкортостан стал лучшим в Центральном военном округе по призыву в 2020 году

Башкортостан стал лучшим в Центральном военном округе по призыву в 2020 году

27 февраля 2021, 13:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Регион вновь выполнил план по подготовке призывников к военной службе.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отметил Башкирию как лидера среди 29 субъектов Центрального военного округа РФ по подготовке к военной службе.

План по призыву Башкирия выполнила: в 2020 году на срочную службу в Вооруженные Силы России отправились 9 тыс. новобранцев.

Весной текущего года республика примет участие в отборе Центральной конкурсной комиссии, которая определит лучшие регионы России по призывной работе.

При том, что Уфа стабильно выполняет установленную норму призыва, стоит отметить, что в последнюю призывную кампанию до пандемии лишь 29% из уфимских призывников (1639 из 5675) были допущены к службе по результатам медосмотров.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Армия
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