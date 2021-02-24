В Башкирии водители электромобилей смогут парковаться бесплатно

Напомним, в настоящее время также разрабатывается проект по бесплатным парковкам для многодетных семей. В данном случае это является мерой социальной защиты, а в случае с водителями электромобилей — стимулирующая мера, чтобы подогреть интерес к этому виду транспорта. По словам Толкачева, за электротранспортом стоит будущее, в связи с этим республиканский парламентарий популяризирует его.