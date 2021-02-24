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Posted 24 февраля 2021, 10:07

Published 24 февраля 2021, 10:07

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

В Башкирии водители электромобилей смогут парковаться бесплатно

24 февраля 2021, 10:07
Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 25 февраля законопроект, который предполагает введение бесплатных парковок для водителей электромобилей.

Закон о платных парковках был принят в республике в октябре прошлого года, чтобы разгрузить деловой центр Уфы. Теперь депутаты предложили освободить от оплаты владельцев авто на электрической тяге.

Пока администрация города решает организационные и технические вопросы по созданию необходимой инфраструктуры, мы совершенствуем закон, расширяя круг автовладельцев, освобождаемых от платы за парковку, сказал председатель Курултая Константин Толкачев.

Напомним, в настоящее время также разрабатывается проект по бесплатным парковкам для многодетных семей. В данном случае это является мерой социальной защиты, а в случае с водителями электромобилей — стимулирующая мера, чтобы подогреть интерес к этому виду транспорта. По словам Толкачева, за электротранспортом стоит будущее, в связи с этим республиканский парламентарий популяризирует его.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Уфа#Парковка
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