В Башкирии водители электромобилей смогут парковаться бесплатно

Posted 24 февраля 2021, 10:07
Published 24 февраля 2021, 10:07
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Закон о платных парковках был принят в республике в октябре прошлого года, чтобы разгрузить деловой центр Уфы. Теперь депутаты предложили освободить от оплаты владельцев авто на электрической тяге.
Пока администрация города решает организационные и технические вопросы по созданию необходимой инфраструктуры, мы совершенствуем закон, расширяя круг автовладельцев, освобождаемых от платы за парковку, сказал председатель Курултая Константин Толкачев.
Напомним, в настоящее время также разрабатывается проект по бесплатным парковкам для многодетных семей. В данном случае это является мерой социальной защиты, а в случае с водителями электромобилей — стимулирующая мера, чтобы подогреть интерес к этому виду транспорта. По словам Толкачева, за электротранспортом стоит будущее, в связи с этим республиканский парламентарий популяризирует его.