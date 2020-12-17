В Башкирии многодетные семьи освободят от платы за парковку

В Башкирии многодетные семьи освободят от платы за парковку

Вчера, 10:49ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания добавили в перечень льгот пункт о том, что многодетные семьи освобождаются от платы за пользование платной парковкой. Помимо них в этом списке изначально были инвалиды и ветераны ВОВ.

— Состояние демографии в нашей стране находится в глубоком кризисе. В этой ситуации многодетные семьи должны получать максимальную поддержку от государства. Мы считаем, что льгота должна предоставляться всем многодетным семьям, независимо от того, являются ли они малоимущими или нет, — отметил Константин Толкачев.

Льготы будут действовать также на семьи с приемными детьми и не только в Уфе, но и по всей территории республики.

Закон о платных парковках был принят 15 ноября 2020 года. Ранее мы собрал самые интересные вопросы о платных парковках и ответили на них.

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