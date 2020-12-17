В Башкирии многодетные семьи освободят от платы за парковку

— Состояние демографии в нашей стране находится в глубоком кризисе. В этой ситуации многодетные семьи должны получать максимальную поддержку от государства. Мы считаем, что льгота должна предоставляться всем многодетным семьям, независимо от того, являются ли они малоимущими или нет, — отметил Константин Толкачев.