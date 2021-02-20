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Жители России получат новую выплату в 68 тысяч рублей

20 февраля 2021, 08:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На деньги могут рассчитывать военные медики, сотрудники МЧС и ряда других организаций.

Сотрудники некоторых бюджетных организаций получат в феврале выплату в размере 68811 руб. Об этом сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на соответствующий указ, подписанный президентом России.

На выплаты могут рассчитывать военные медики, сотрудники ОВД, МЧС, работники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Росгвардии.

В указе подчеркивается, что медработники получат деньги в случае, если они контактировали с больными коронавирусом или с работниками этих ведомств, участвовавшими в перевозке таких пациентов. Кроме того, деньги не будут выплачены, если сотрудник структуры сам не переболел коронавирусом.

Напомним, ранее в Совете Федерации заявили, что весной текущего года — предположительно с 1 апреля — будут проиндексированы выплаты у жителей России, которые получают страховую пенсию.

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