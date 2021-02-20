Жители России получат новую выплату в 68 тысяч рублей

В указе подчеркивается, что медработники получат деньги в случае, если они контактировали с больными коронавирусом или с работниками этих ведомств, участвовавшими в перевозке таких пациентов. Кроме того, деньги не будут выплачены, если сотрудник структуры сам не переболел коронавирусом.