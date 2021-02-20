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В Башкирии по нацпроекту «Культура» закупили чайники и холодильник за 190 тыс рублей

20 февраля 2021, 13:40
Фото: pixabay.com
В Башкирии в рамках национального проекта «Культура» Центральная районная библиотека Учалинского района решила закупить для собственных нужд бытовые приборы. Контракт опубликован на сайте госзакупок.

В документах контракта указано, что учреждение планирует закупить электрочайник за 1,2 тысячи рублей, а также еще четыре подобных прибора за 7,8 тысяч рублей за штуку. Помимо этого, для нужд библиотеки необходимо печатное оборудование за 93 тысячи рублей, холодильник за 23 тысячи рублей, две микроволновки за шесть тысяч рублей каждая, а также термопот за четыре тысячи рублей и пылесос за 23 тысячи рублей.

Общая сумма контракта составляла более 190 тысяч рублей. Поставщик был определен 19 февраля. Им стала компания «ИВЦ». Она готова предоставить оборудование за 135 тысяч рублей.

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#Новости#Карина Мамаева#Экономика
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