В Башкирии по нацпроекту «Культура» закупили чайники и холодильник за 190 тыс рублей

В документах контракта указано, что учреждение планирует закупить электрочайник за 1,2 тысячи рублей, а также еще четыре подобных прибора за 7,8 тысяч рублей за штуку. Помимо этого, для нужд библиотеки необходимо печатное оборудование за 93 тысячи рублей, холодильник за 23 тысячи рублей, две микроволновки за шесть тысяч рублей каждая, а также термопот за четыре тысячи рублей и пылесос за 23 тысячи рублей.