В Башкирии по нацпроекту «Культура» закупили чайники и холодильник за 190 тыс рублей

В документах контракта указано, что учреждение планирует закупить электрочайник за 1,2 тысячи рублей, а также еще четыре подобных прибора за 7,8 тысяч рублей за штуку. Помимо этого, для нужд библиотеки необходимо печатное оборудование за 93 тысячи рублей, холодильник за 23 тысячи рублей, две микроволновки за шесть тысяч рублей каждая, а также термопот за четыре тысячи рублей и пылесос за 23 тысячи рублей.
Общая сумма контракта составляла более 190 тысяч рублей. Поставщик был определен 19 февраля. Им стала компания «ИВЦ». Она готова предоставить оборудование за 135 тысяч рублей.