mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2021, 18:28

Published 1 февраля 2021, 18:28

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

В‌ ‌Европе‌ ‌происходят‌ ‌ожесточенные‌ ‌столкновения‌ ‌с‌ ‌полицией‌

1 февраля 2021, 18:28
Европейцы протестуют против затянувшегося локдауна и против ужесточения наказаний за деанонимизацию полицейских.

31 января официальная Вена продлила локдаун, это вызвало еще большее ожесточение у австрийцев, которые уже несколько недель протестуют по выходным. Отмечается, что на акциях протеста демонстративно не соблюдаются противоэпидемические правила, пишет infox.ru.

В первые после введения нового локдауна выходные в Вене решено провести примерно 17 демонстраций, общей численностью до 50 000 человек. Власти города разрешили только одну – на 5000 участников. В итоге произошли столкновения с полицией, организаторами которых были радикальные силы.

Еще более драматично прошли выходные во Франции. Там демонстранты швыряли в полицию разные предметы, в ответ полиция традиционно не стеснялась применять спецсредства.

К слову, самые большие протесты во Франции вызывает закон «О глобальной безопасности». Он подразумевает штраф 45 000 евро и год заключения за деанонимизацию правоохранителей с целью причинения им вреда.

#Юлия Кононенко#В мире#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика