Афиша на неделю: куда сходить в Уфе 25–28 января

Премьера мистического сериала «Топи» по сценарию писателя Дмитрия Глуховского о пятерых москвичах, которые отправляются в чудотворный монастырь в полузаброшенной деревне. В сериале семь серий по 50 минут, главные роли исполняют Иван Янковский, Екатерина Шпица, Максим Суханов и др. Автором сценария выступил Дмитрий Глуховский («Текст», «Метро 2033»), режиссером стал Владимир Мирзоев. По словам Дмитрия Глуховского, персонажи этой истории — не архетипические сказочные герои, а доведенные до гротеска люди, которыми автор был окружен в детстве, когда жил в деревне: «Это история о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу».