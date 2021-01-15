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В Башкирии школьница спасла из пожара сестру и сожителя матери

15 января 2021, 15:13
Фото: pixabay.com
В управлении МЧС Башкирии рассказал о мужественной школьницей, которая смогла предотвратить страшную трагедию. Благодаря действиям 17-летней девочки выжили её 12-летняя сестренка и сожитель ее матери.

Пожар произошел 13 декабря, когда мать девочек была на работе. Мужчина решил согреть дом и налил в печь легковоспламеняющуюся жидкость. Из-за неосторожного обращения с огнем у него загорелась одежда. Огонь перекинулся на входную дверь и пол перед печью.

Смелая школьница не растерялась, подбежала к мужчине, потушила огонь на его одежде и помогла ему и своей сестренке выбраться через окно. Тогда испуганные девочки побежали за помощью к соседям. Девушка призналась, что не растеряться ей помогли уроки ОБЖ в школе. В управлении МЧС рассматривают вопрос о поощрении школьницы.

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