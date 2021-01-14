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Posted 14 января 2021, 07:33

Published 14 января 2021, 07:33

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В Башкирии выявлено 167 новых случаев коронавируса

14 января 2021, 07:33
В Башкирии за минувшие сутки 167 человек заболели коронавирусом. За все время с начала пандемии 21 402 жителя республики заразились опасным вирусом. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с коронавирусом Минздрава.

За прошедший день 110 человек выздоровели от коронавируса. Всего смогли побороть болезнь 16 111 человек, сообщают в региональном Минздраве.

Напомним, ранее стало известно, что большинство пациентов зарегистрировано в Уфе. В столице республики подтверждено сразу 37 случаев. В Альшеевском и Мелеузовском районах выявлено по 22 новых заболевших коронавирусом. Белебеевский район сообщил о 12 пациентах, Бижбулякский — об 11, Кугарчинский — о девяти.

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