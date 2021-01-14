В Башкирии выявлено 167 новых случаев коронавируса

Posted 14 января 2021, 07:33
Published 14 января 2021, 07:33
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
За прошедший день 110 человек выздоровели от коронавируса. Всего смогли побороть болезнь 16 111 человек, сообщают в региональном Минздраве.
Напомним, ранее стало известно, что большинство пациентов зарегистрировано в Уфе. В столице республики подтверждено сразу 37 случаев. В Альшеевском и Мелеузовском районах выявлено по 22 новых заболевших коронавирусом. Белебеевский район сообщил о 12 пациентах, Бижбулякский — об 11, Кугарчинский — о девяти.