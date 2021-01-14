В Башкирии выявлено 167 новых случаев коронавируса

В Башкирии за минувшие сутки 167 человек заболели коронавирусом. За все время с начала пандемии 21 402 жителя республики заразились опасным вирусом. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с коронавирусом Минздрава.