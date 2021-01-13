Глава Башкирии поблагодарил врачей, вернувшихся домой после борьбы с коронавирусом

Я очень признателен врачам и медсёстрам, которые и в праздники не оставляют пациентов без внимания и профессионального подхода в лечении заболеваний, находят в себе силы работать за тысячи километров от дома, семьи и близких — в Амурской области и на Камчатке, в Карачаево-Черкесии, Абхазии и Киргизии. Спасибо вам, друзья! написал Хабиров.