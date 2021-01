Глава Башкирии поблагодарил врачей, вернувшихся домой после борьбы с коронавирусом

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях поделился радостной новостью — на родину вернулись медики, которые более двух недель боролись с коронавирусом во Владимирской области.

Медицинский десант из 26 специалистов БГМУ работал там с 23 декабря по 11 января. Медики помогали врачам Владимирской области бороться с Covid-19. Как рассказал Радий Хабиров, благодарность башкирским специалистам выразил губернатор региона Владимир Сипягин. Я очень признателен врачам и медсёстрам, которые и в праздники не оставляют пациентов без внимания и профессионального подхода в лечении заболеваний, находят в себе силы работать за тысячи километров от дома, семьи и близких — в Амурской области и на Камчатке, в Карачаево-Черкесии, Абхазии и Киргизии. Спасибо вам, друзья! написал Хабиров. Он также заверил, что со стороны властей будет также оказана всесторонняя поддержка медикам. Напомним, в середине декабря на Камчатку с той же миссией отправилась ещё одна делегация врачей. В состав группы вошли 12 человек под руководством заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии БГМУ, профессора Ильдара Лутфарахманова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter