В Башкирии четверых членов организации «Башкорт» заключили под стражу

Напомним, вчера стало известно о задержании 14 членов экстремистской организации. Сообщалось, что они были участниками ноябрьского конфликта в Кармаскалах. У задержанных в ходе обыска были изъяты обрезы, пистолеты и патроны к ним, холодное оружие и атрибутика.