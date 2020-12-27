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Posted 27 декабря 2020, 09:28

Published 27 декабря 2020, 09:28

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Месягутово установлен новый диагностический рентгеновский комплекс «Диакон»

В Месягутово установлен новый диагностический рентгеновский комплекс «Диакон»

27 декабря 2020, 09:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Диагностический рентгеновский комплекс был установлен в местной больнице в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

После ремонта рентгенологического кабинета в феврале текущего года на новом цифровом рентген-аппарате сделали диагностику первому пациенту. На данный момент в помощью комплекса было обследовано 6746 человек.

Рентгеновский диагностический комплекс «Диаком» многофункционален и оперативен — снимок можно забрать сразу после обследования, причем как на простой бумаге, так и на цифровой пленке или электронном носителе.

— Новое рентген-оборудование имеет ряд преимуществ по сравнению со старой, отработавшей свой срок, установкой. Цифровой рентгеновский комплекс позволяет легко и быстро получать высококачественные диагностические изображения, — отметил главный врач Дуванской центральной районной больницы Валерий Трофимов.

Комплекс снабжен современной цифровой системой визуализации с возможностью передачи данных рентгеновского обследования пациентов в систему РМИАС. Это значит, что пациенты могут быстрее пройти обследования, а врачи, подключенные к системе РМИАС, получат снимки в цифровом виде.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Здравоохранение
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