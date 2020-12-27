В Месягутово установлен новый диагностический рентгеновский комплекс «Диакон»

Posted 27 декабря 2020, 09:28
Published 27 декабря 2020, 09:28
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
После ремонта рентгенологического кабинета в феврале текущего года на новом цифровом рентген-аппарате сделали диагностику первому пациенту. На данный момент в помощью комплекса было обследовано 6746 человек.
Рентгеновский диагностический комплекс «Диаком» многофункционален и оперативен — снимок можно забрать сразу после обследования, причем как на простой бумаге, так и на цифровой пленке или электронном носителе.
— Новое рентген-оборудование имеет ряд преимуществ по сравнению со старой, отработавшей свой срок, установкой. Цифровой рентгеновский комплекс позволяет легко и быстро получать высококачественные диагностические изображения, — отметил главный врач Дуванской центральной районной больницы Валерий Трофимов.
Комплекс снабжен современной цифровой системой визуализации с возможностью передачи данных рентгеновского обследования пациентов в систему РМИАС. Это значит, что пациенты могут быстрее пройти обследования, а врачи, подключенные к системе РМИАС, получат снимки в цифровом виде.