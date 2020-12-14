От инстаграма до тиктока: как в республике популяризируют башкирский язык

— Люди уезжают из родного региона, отрываются от корней, и зачастую их единственная связь с родиной — это язык. И они понимают цену этой связи. Мы стараемся их поддерживать в попытке сохранить и укрепить эту связь— например, проводим международный диктант по башкирскому языку. В этом году в нем участвовало 300 тысяч человек со всего мира — из России, стран Европы и бывшего СНГ, Америки, Китая. Это обширная география и действительно большое количество участников. На мой взгляд, дело тут не в масштабности анонса, а просто в том, что носители башкирского языка смогли поучаствовать в проекте вместе со всеми на равных, почувствовать себя частью целого. Поэтому у проекта оказалась такая большая поддержка.