Сегодня, 14 декабря, отмечается День башкирского языка. Глава республики Радий Хабиров поздравил с этим праздником в ходе оперативного совещания в правительстве РБ.

По его словам, праздник действует в республике не так давно. Однако за этот период власти Башкирии провели довольно много мероприятий по поддержке не только башкирского языка, но и других национальных языков. Я вас всех поздравляю. Будем продолжать работу, сказал Радий Хабиров. Напомним, сегодня он опубликовал видео-поздравление учеников полилингвальной школы №44 в Уфе. Ребята исполнили песню на Башкирском языке.

