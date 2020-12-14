Новый год в Башкирии в пандемию коронавируса: главное с оперативки Хабирова

- Мы скоро уходим на большие каникулы. Надо посмотреть, чтобы было организовано дежурство, людей на работе зря держать не надо, смысла в этом нет. Но чтобы кто-то был ответственный. Я сам буду в республике, на меня в какой-то день или дни можете рассчитывать. Чтобы не нарушились ни управляемость, ни оперативное руководство. Ко всему надо быть готовым. Мы с уверенностью смотрим в 2021 год, мы будем готовы к любым испытаниям, - завершил Радий Хабиров.