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Мэрия Уфы запретила проведение земляных работ до апреля

14 декабря 2020, 04:29
Фото: pixabay.com
Администрация города приостановила проведение раскопок до 1 апреля 2021 года. Исключения составляют только аварийные работы, а также работы по подключению новых потребителей к инженерным сетям. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения действуют с 20 ноября по 1 апреля. Согласно документу, также приостановлена выдача и продление ордеров на производство земляных работ. Приостановление связано с сохранение благоустройства в городе в период холодов.

Документ подписал врио мэра Рустем Газизов. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя главы администрации Уфы.

Напомним, в рамках строительства нового моста через реку Белую с сегодняшнего дня перекроют часть проспекта Салавата Юлаева. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года.

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#Новости#Башкирия#Уфа#Анна Кононова#Город
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