Мэрия Уфы запретила проведение земляных работ до апреля

Ограничения действуют с 20 ноября по 1 апреля. Согласно документу, также приостановлена выдача и продление ордеров на производство земляных работ. Приостановление связано с сохранение благоустройства в городе в период холодов.
Документ подписал врио мэра Рустем Газизов. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя главы администрации Уфы.
Напомним, в рамках строительства нового моста через реку Белую с сегодняшнего дня перекроют часть проспекта Салавата Юлаева. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года.