В Уфе частично перекроют проспект Салавата Юлаева до 2022 года

В Уфе частично перекроют проспект Салавата Юлаева до 2022 года

Вчера, 14:16ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Уфе продолжается строительство нового моста через реку Белую. В рамках работ с 14 декабря будет перекрыта часть проспекта Салавата Юлаева, сообщает пресс-служба администрации города.

С учетом строительства моста требуется реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Поэтому с 14 декабря будет закрыто движение первой полосы движения проспекта по направлению в аэропорт, а также в сторону въезда в город на участке с пересечением путепровода по улице Заки Валиди. В администрации также сообщили, что будет закрыто движение полосы торможения и разгона с пересечением путепровода по улице Заки Валиди. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года.

Администрация Уфы просит отнестись с понимание к проводимым работам, а также советует автомобилистам соблюдать скоростной режим и интервалы.

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