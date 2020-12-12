В Уфе частично перекроют проспект Салавата Юлаева до 2022 года

С учетом строительства моста требуется реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Поэтому с 14 декабря будет закрыто движение первой полосы движения проспекта по направлению в аэропорт, а также в сторону въезда в город на участке с пересечением путепровода по улице Заки Валиди. В администрации также сообщили, что будет закрыто движение полосы торможения и разгона с пересечением путепровода по улице Заки Валиди. Ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года.