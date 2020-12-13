mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэрия Уфы обещала выяснить, кто продает детсад на сайте Авито

13 декабря 2020, 09:49
Фото: Facebook.com
Объявление о продаже детского сада в Уфе через сайт Авито вызвало широкий резонанс.

Накануне, 12 декабря, стало известно, что администрация Уфы взялась провести проверку факта продажи детского сада вместе с земельным участком через сайт Авито.

Напомним, информацию о таком странном объявлении на своей странице в соцсетях опубликовал член Совета по правам человека при главе Башкирии Виль Тухватуллин.

Судя по тексту объявления, за детский сад и прилагающуюся к нему землю покупатель хотел бы выручить 132,5 млн рублей.

Примечательно, что в комментариях автору поста прислали дополнительную информацию о заброшенных детских садах.

Материалы по теме
Как обеспечить максимальную безопасность при покупке недвижимостиВласти Башкирии намерены продать пять крупных предприятий и объекты недвижимостиНедвижимость Башкирии чаще всего приобретают жители Сибири
#Новости#Недвижимость#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48