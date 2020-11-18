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Эксперт прокомментировал победу Уфы в финале «Дебатла»

18 ноября 2020, 11:43
Журналист, член общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Вовк объяснил свои оценки, выставленные в финале проекта «Дебатл», где команда Уфы победила Омск со счётом 55:50.

Тема диспута звучала как «Нужны ли длинные каникулы в январе». Омск представлял точку зрения, что 10 дней праздников – губительная практика для экономики и общества. Команда из Башкирии защищала мнение, что длительный отдых является принятой традицией и необходим для восстановления сил, путешествий и встреч с близкими.

«В первом раунде Оскар (Лютов, капитан Уфы – ред.) понравился больше, в его выступлении были не только цифры, а еще что-то эмоциональное, семейное. У ребят из Омска в подготовленном выступлении было меньше эмоций. Во втором раунде мне команды не очень понравились, команды как будто повторяли свои же тезисы. В третьем раунде у Оскара не всегда хватало фактуры, омичи немного подуспокоились, и это спокойствие внушало некую уверенность», - отметил эксперт, резюмировав, что по его мнению, «на дистанции» Омск был чуть сильнее.

Полностью обзор игры можно посмотреть здесь.

Напомним: та или иная позиция, которую отстаивают участники «Дебатла», может не совпадать с их личным мнением. Суть игры – убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике, а не навязать свои собственные убеждения.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество#Видео
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