Команда Уфы победила в финале диспутного клуба «Дебатл»

В проекте холдинга 1MediaInvest, диспутном клубе «Дебатл», состоялся решающий финальный матч. В борьбе за звание чемпиона в риторике сошлись команды Омска и Уфы под руководством капитаном Андрея Бема и Оскара Лютова.

Тема диспута звучала как «Нужны ли длинные каникулы в январе». Омск представлял точку зрения, что 10 дней праздников — губительная практика для экономики и общества. Команда из Башкирии защищала мнение, что длительный отдых является принятой традицией и необходим для восстановления сил, путешествий и встреч с близкими. Напомним, та или иная позиция, которую отстаивают участники «Дебатла», может не совпадать с их личным мнением. Суть игры — убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике, а не навязать свои собственные убеждения. Андрей Бем в программном выступлении первого раунда выдвинул неожиданную идею: распределить эту десятидневку на другие дни государственных праздников — с 1 по 3 января и Рождество оставить выходными, дни с 4 по 6-е перенести к Дню России 12 июня, а остальные дни выпадут на обычные недельные выходные. Также он процитировал оценки о потерях экономики за каникулы по 15 млрд рублей ежедневно. «В Уфе достраивают с 2007 года соборную мечеть „Ар-Рахим“, ее можно было бы уже достроить трижды за 15 миллиардов. А в Омске аэропорт „Федоровка“ можно было достроить за два дня новогодних праздников», — привёл яркие примеры капитан Омска. Кроме того, по его словам, прерывание налаженных циклов в бизнесе тоже ведёт в итоге к значительным финансовым потерям. Что касается социальных аспектов, статистика свидетельствует о резком росте потребления алкоголя, количества насильственных преступлений, квартирных краж, угонов автомобилей в этот период. Простые россияне попадают в финансовую яму, затрачивая деньги на праздники и переплачивая за ряд услуг, резко дорожающих в новогодний период (авиабилеты и пр.). Оскар Лютов отметил важность новогодних торжеств для улучшения семейного климата: «Эти праздники общие для всех, отдыхает вся страна. Не нужно подстраивать свои отпуска, чтобы встретиться с дальними родственниками, близкими друзьями. Для многих жителей страны это единственная возможность, чтобы встретиться и в спокойной обстановке поговорить». Капитан Уфы подчеркнул, что на этот период также приходится конец второй четверти в школах, это спасение для родителей, которым не надо заморачиваться, с кем оставить ребенка, а можно напротив, отмечать всем вместе и провести активный отдых. «Зима — постоянный недостаток витаминов и солнечного света, производительность очень сильно падает. В этот самый тяжёлый период человеку физиологически необходимо отдохнуть», — аргументировал Оскар Лютов, отметив, что по данным исследований январь является самым слабым месяцем в экономике независимо от праздников. Наконец, в период пандемии дополнительные нерабочие дни смогут уменьшить опасность заражения. Во втором раунде командам пришлось отвечать на вопросы ведущего. Уфе, к примеру, нужно было найти обоснованный ответ, почему нельзя отменить новогодние праздники, ведь ранее безболезненно были убраны и другие, казалось бы, привычные всем даты. Омску достался каверзный вопрос, не отразится ли отмена традиционных каникул на семейных ценностях россиян, которые привыкли эти дни проводить с родными. В завершающей фазе командам было необходимо своими вопросами испытать на прочность аргументы соперника. Так, участники из Омска поинтересовались, почему в интересах дачников, которые имеют свои предпочтения по времяпровождению, нельзя увеличить количество выходных в летний период, ведь работать на земле это тоже одна из традиций. Уфимская команда задала вопрос, откуда оппоненты взяли данные, что россияне не одобряют длительные каникулы. Арбитры по итогу игры посчитали более убедительным выступление Уфы — 55 баллов против 50 у Омска. За аргументацию команды набрали соответственно 18 и 17 баллов, за полемику — 18 и 16 баллов и артистизм — 19 и 17 баллов. Полностью оценки экспертов можно посмотреть здесь (комментарий журналиста, члена общественной палаты Нижнего Новгорода Андрея Вовка) и здесь (комментарий главного редактора сетевого издания Fonar.TV Андрея Маслова). Таким образом, команда из Башкирии стала победителем первого сезона диспутного клуба «Дебатл».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter