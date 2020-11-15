В Уфе руководство УМПО решило платить премию работникам за антиковидную плазму

Управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко подписал распоряжение о выплате 5000 рублей сотрудникам предприятия, которые переболели коронавирусом, преодолели этот недуг и теперь сдадут антиковидную плазму, столь необходимую для лечения других пациентов.
Первая акция по сдаче антиковидной плазмы в УМПО уже прошла на днях. В ней приняли участие около 40 заводчан, переболевших Covid-19 и имеющих справку о наличии антител.
Кстати, согласно распоряжению Евгения Семивеличенко, 5000 рублей будет выплачиваться за каждую сдачу антиковидной плазмы.
Напомним, как стало известно на этой неделе, число заразившихся коронавирусом сотрудников УМПО за весь период, начиная с 25 марта, превысил 600 человек.