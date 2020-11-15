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В Уфе руководство УМПО решило платить премию работникам за антиковидную плазму

15 ноября 2020, 05:56
Фото: vk.com
Первая сдача антиковидной плазмы состоялась на днях на территории УМПО в Уфе.

Управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко подписал распоряжение о выплате 5000 рублей сотрудникам предприятия, которые переболели коронавирусом, преодолели этот недуг и теперь сдадут антиковидную плазму, столь необходимую для лечения других пациентов.

Первая акция по сдаче антиковидной плазмы в УМПО уже прошла на днях. В ней приняли участие около 40 заводчан, переболевших Covid-19 и имеющих справку о наличии антител.

Фото: vk.com

Кстати, согласно распоряжению Евгения Семивеличенко, 5000 рублей будет выплачиваться за каждую сдачу антиковидной плазмы.

Фото: vk.com

Напомним, как стало известно на этой неделе, число заразившихся коронавирусом сотрудников УМПО за весь период, начиная с 25 марта, превысил 600 человек.

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