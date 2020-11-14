mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Башкирии отсудил у больницы миллион рублей за неверно поставленный ему диагноз

14 ноября 2020, 07:02
Фото: pixabay.com
Житель города Бирска обратился в суд после некачественного лечения в местной центральной районной больнице. Мужчина пришел к врачам за помощью с сильными болями, а ушел инвалидом, сообщили в пресс-службе районного суда.

В ходе следствия выяснилось, что врачи поставили пациенту неверный диагноз в 2015 году. После этого он три года лечился по неправильной схеме лечения, которая привела к осложнениям. Из-за этого ему пришлось пережить несколько сложных операций, а сейчас он не может жить без дорогостоящих лекарств. Также мужчине поставили инвалидность первой группы.

Изначально пациент был уверен, что врачи нанесли ему моральный ущерб на сумму 3 миллионов рублей, включая расходы на лечение. Суд частично удовлетворил требования пострадавшего. Теперь больница вернет ему 400 тысяч рублей, которые он потратил на лечение, а также 600 тысяч за моральный ущерб.

Приговор в законную силу еще не вступил. Минздрав Башкирии и ЦРБ могут обжаловать решение в течение 10 дней.

Материалы по теме
Врач рассказал о специальной диете при коронавирусеИз-за закрытия ревмоотделения в РКБ работу потеряла раскрывшая вспышку COVID-19 врачСписок скончавшихся от коронавируса врачей пополнил рентгенолог РКБ в Уфе
#Новости#Карина Мамаева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44