Житель Башкирии отсудил у больницы миллион рублей за неверно поставленный ему диагноз

В ходе следствия выяснилось, что врачи поставили пациенту неверный диагноз в 2015 году. После этого он три года лечился по неправильной схеме лечения, которая привела к осложнениям. Из-за этого ему пришлось пережить несколько сложных операций, а сейчас он не может жить без дорогостоящих лекарств. Также мужчине поставили инвалидность первой группы.