Житель Башкирии отсудил у больницы миллион рублей за неверно поставленный ему диагноз

В ходе следствия выяснилось, что врачи поставили пациенту неверный диагноз в 2015 году. После этого он три года лечился по неправильной схеме лечения, которая привела к осложнениям. Из-за этого ему пришлось пережить несколько сложных операций, а сейчас он не может жить без дорогостоящих лекарств. Также мужчине поставили инвалидность первой группы.
Изначально пациент был уверен, что врачи нанесли ему моральный ущерб на сумму 3 миллионов рублей, включая расходы на лечение. Суд частично удовлетворил требования пострадавшего. Теперь больница вернет ему 400 тысяч рублей, которые он потратил на лечение, а также 600 тысяч за моральный ущерб.
Приговор в законную силу еще не вступил. Минздрав Башкирии и ЦРБ могут обжаловать решение в течение 10 дней.