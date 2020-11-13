В Башкирии установили памятник генерал-лейтенанту полиции Артуру Ахметханову

Мы решили открыть бюст нашему земляку, другу, соратнику, видному государственному деятелю, настоящему патриоту нашей республики. Мы очень хотим, чтобы молодёжь Салаватского района помнила, какой у них есть легендарный человек, сказал Радий Хабиров.