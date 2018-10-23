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Бывший главный госавтоинспектор Башкирии Ахметханов стал вице-премьером
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Бывший главный госавтоинспектор Башкирии Ахметханов стал вице-премьером

Сегодня, 11:16ПолитикаРазиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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