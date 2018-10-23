Бывший главный госавтоинспектор Башкирии Ахметханов стал вице-премьером

Вчера, 22 октября, указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначен Артур Ахметханов. Он будет курировать силовой блок, ведь он заменил Марата Магадеева, который другим указом был освобождён от должности вице-премьера по собственному желанию.

Справка. Артур Ахметханов родился 15 ноября 1962 года в деревне Турнали Салаватского района. Окончил Башкирский государственный университет, академию управления МВД Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 1985 году оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Уфимского райисполкома Башкирской АССР.

В 1991–1994 годах – заместитель начальника отдела – начальник криминальной милиции ОВД Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан.

В 1994–1999 годах – начальник УВД Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан.

В 1999–2005 годах – начальник УГИБДД МВД Республики Башкортостан.

В 2005–2008 годах – заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности МВД Республики Башкортостан.

В 2008–2015 годах – министр внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания.

В 2015–2016 годах зачислен в распоряжение МВД по Республике Северная Осетия – Алания.

В 2016–2018 годах – временно исполняющий обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.