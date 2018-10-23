Бывший главный госавтоинспектор Башкирии Ахметханов стал вице-премьером
На эту должность он пришел с поста замкомандующего Росгвардии ПФО.
Вчера, 22 октября, указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства республики назначен Артур Ахметханов. Он будет курировать силовой блок, ведь он заменил Марата Магадеева, который другим указом был освобождён от должности вице-премьера по собственному желанию.
Справка. Артур Ахметханов родился 15 ноября 1962 года в деревне Турнали Салаватского района. Окончил Башкирский государственный университет, академию управления МВД Российской Федерации.
Трудовую деятельность начал в 1985 году оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Уфимского райисполкома Башкирской АССР.
В 1991–1994 годах – заместитель начальника отдела – начальник криминальной милиции ОВД Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан.
В 1994–1999 годах – начальник УВД Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан.
В 1999–2005 годах – начальник УГИБДД МВД Республики Башкортостан.
В 2005–2008 годах – заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности МВД Республики Башкортостан.
В 2008–2015 годах – министр внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания.
В 2015–2016 годах зачислен в распоряжение МВД по Республике Северная Осетия – Алания.
В 2016–2018 годах – временно исполняющий обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Заслуженный юрист Республики Башкортостан. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Салавата Юлаева, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».