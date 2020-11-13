В Башкирии инвестор вложит 100 млн рублей на создание производства соков и пюре

— Если предприятие будет делать джемы и соки для маленьких детей, нужно обязательно содействовать продвижению такой продукции. Это глубокая переработка. В Башкортостане есть готовая сеть для реализации качественного детского питания через пункты «Молочной кухни», отметил он.