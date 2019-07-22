В Башкирии три женщины, ушедшие за ягодами, заблудились в лесу
22 июля, 11:06ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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К счастью, их вовремя обнаружили спасатели.
В Белорецком районе республики на прошедших выходных три женщины решили запастись на зиму дикими ягодами и ушли в лес. Однако обратно не нашли дорогу и заблудились.
Примечательно, двое из них были 78-летними пенсионерками, их сопровождала 48-летняя женщина.
Перепуганным путешественницам повезло, что у них был сотовый телефон, и они смогли позвонили спасателям.
В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщают, что женщины находились между станциями “Укшук” и “Уралтау”.
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