В Башкирии три женщины, ушедшие за ягодами, заблудились в лесу

В Белорецком районе республики на прошедших выходных три женщины решили запастись на зиму дикими ягодами и ушли в лес. Однако обратно не нашли дорогу и заблудились.

Примечательно, двое из них были 78-летними пенсионерками, их сопровождала 48-летняя женщина.

Перепуганным путешественницам повезло, что у них был сотовый телефон, и они смогли позвонили спасателям.