Завтра в Уфе можно будет купить несметное количество ягод

Завтра, 20 июля, в Уфе, на площади перед Дворцом спорта, с 10 часов утра начнет свою работу долгожданная сезонная ярмарка «Ягодное лукошко». Это первое подобное мероприятие в этом сезоне.

Для участия в ней приглашены как фермеры, выращивающие ягоды, так и простые люди, которые знают ягодные места и умеют собирать сладкий урожай.

Предполагается продажа продукции, не требующей особых условий реализации. Скоропортящихся продуктов типа мяса и молока на ней быть не должно. Об этом сообщили в администрации города.