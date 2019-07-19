Завтра в Уфе можно будет купить несметное количество ягод
19 июля, 10:27ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Тематическая ярмарка пройдет в самом центре столицы.
Завтра, 20 июля, в Уфе, на площади перед Дворцом спорта, с 10 часов утра начнет свою работу долгожданная сезонная ярмарка «Ягодное лукошко». Это первое подобное мероприятие в этом сезоне.
Для участия в ней приглашены как фермеры, выращивающие ягоды, так и простые люди, которые знают ягодные места и умеют собирать сладкий урожай.
Предполагается продажа продукции, не требующей особых условий реализации. Скоропортящихся продуктов типа мяса и молока на ней быть не должно. Об этом сообщили в администрации города.
Ярмарка проработает как минимум до 16.00.
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