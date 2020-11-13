Башкирия выиграла федеральные гранты на развитие туризма на 27,6 миллиона рублей

Он добавил, что в Башкирии началось широкое развитие придорожного сервиса, а также появились знаки туристической навигации. Сегодня Ростуризм сообщил, что республика выиграла 11 федеральных грантов на развитие внутреннего туризма. Каждый проект будет профинансирован на сумму до трех миллионов рублей. В целом Башкирия выиграла 27,6 миллиона рублей.