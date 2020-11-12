Два брата из Уфы рассказали, как нашли сто долларов от ведущих «Орла и Решки»

Заветный клад нашли двое 34-летних братьев из Уфы. Они рассказали «Башинформу», что как раз во время показа программы находились на даче в Охлебинино. Приз от телеведущих был спрятан в пяти минутах езды от поселка. Когда браться прибыли на место, там уже ходила толпа с фонариками.