Поиски ста долларов «Орла и решки» вызвали ажиотаж среди жителей Башкирии

В начале шоу была разыграна золотая карта, которая в итоге досталась Регине Тодоренко. С неограниченным лимитом средств ведущая взяла мастер-класс игры в хоккей В «Уфа-арена», побывала в ресторане-усадьбе, где ранее жили дворяне, а на арендованном вертолёте посетила Аскинскую ледяную пещеру. Ну и, конечно же, девушка побывала на пасеке, где собрала мёд. Там же, в селе Ивано-Казанка Тодоренко оставила 100-долларовую купюру в деревянном доме.