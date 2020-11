Поиски ста долларов «Орла и решки» вызвали ажиотаж среди жителей Башкирии

Вчера, 10 ноября, на телеканале «Пятница» состоялась премьера выпуска «Орел и решка. Россия». На этот раз ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез посетили Башкирию, где по традиции оставили бутылочку телешоу с заветными 100 долларами. Поиски «золота» вызвали настоящий ажиотаж среди местных жиетелей.

В начале шоу была разыграна золотая карта, которая в итоге досталась Регине Тодоренко. С неограниченным лимитом средств ведущая взяла мастер-класс игры в хоккей В «Уфа-арена», побывала в ресторане-усадьбе, где ранее жили дворяне, а на арендованном вертолёте посетила Аскинскую ледяную пещеру. Ну и, конечно же, девушка побывала на пасеке, где собрала мёд. Там же, в селе Ивано-Казанка Тодоренко оставила 100-долларовую купюру в деревянном доме. Если вы найдет 100 долларов в Башкирии, вы сможете стать медовым магнатом или, как минимум, купить на эти деньги литр мёда, сказала ведущая. Как сообщает ИА «Башинформ», поиски клада вызвали ажиотаж у жителей Уфы и близлежащих к деревне населённых пунктов. Выяснилось, что дом был уже разобран, а заветную бутылочку нашёл уфимец Герман, о чем и рассказал в соцсетях. Напомним, съемки выпуска «Орел и решка» в Уфе проходили в начале сентября. Тогда ведущие должны были посетить «Самауырлы ритайым» («Дискотека с самоваром»), где их ждали 300 человек. Однако в последний момент режиссёр «Орла и решки» отказался от проведения съемок.

