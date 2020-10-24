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Posted 24 октября 2020, 11:51

Published 24 октября 2020, 11:51

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В больницах Башкирии устанавливают новые компьютерные томографы

В больницах Башкирии устанавливают новые компьютерные томографы

24 октября 2020, 11:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Медтехника поступила в городские больницы Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Кумертау, Сибая, районные больницы Бирска, Ишимбая, Баймака, Дюртюлей.

Новое медицинское оборудование, приобретенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение», устанавливается в целом ряде больниц республики. Так, в центральную больницу Бирского района поступил новый 80-срезовый компьютерный томограф. В больнице Сибая новый компьютерный томограф уже установили — в ближайшее время его запустят.

— С новым аппаратом появилась возможность проведения контрастного рентгенологического исследования не только магистральных, но и периферических сосудов. Установленная программа позволит определить место закупорки сосуда тромбом в головном мозге, — сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

Также новая медтехника поступила в городские больницы Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, Кумертау, а также районные больницы Ишимбая, Баймака, Дюртюлей.

Напомним, компьютерная томография широко используется для диагностики различных заболеваний, в том числе, помогает оценить степень поражения легких при коронавирусе и внебольничной пневмонии. В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в больницы региона поставили 2 магнитно-резонансных и шесть компьютерных томографов, отремонтировали 1 аппарат МРТ и 7 аппаратов КТ.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Здравоохранение
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