mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители ЖК «Сосны» в Уфе пожаловались на бродячую стаю собак

19 октября 2020, 12:46
Фото: Instagram эко-парк "Сосны"
В микрорайоне «Сосны» в Уфе местные жители сняли на видео стаю собак. Они ещё с лета просят провести отлов бездомных животных.

Жительница микрорайона Юлия рассказала Mkset, что заявку на отлов собак подавали несколько месяцев назад.

Собаки эмигрируют — то в «Соснах», то в посёлке 8 марта. Мы думали их отловили, но видимо, они обитали в посёлке, поделилась Юлия.

На странице в Instagram «Эко-парк „Сосны“» сообщается, что ООО «Рекс» уже получило заявку. Из-за большого количества обращений по всему городу, компания пообещала провести отлов в течение недели.

Фото: Instagram эко-парк "Сосны"

Напомним, ЖК «Сосны» возводило ООО «Норд», которое входит в группу компаний «Третий Трест». Планировалось также строительство детского сада, однако компания через суд доказала, что это входит в обязанности города. Но мэрия не может осуществлять строительство, так как объект оформлен на «Норд». В конце сентября в администрации Уфы прошла встреча жильцов с чиновниками и застройщиком. Тогда мэрия заявила, компания «Третий Трест» поможет найти инвестора для дальнейшего строительства детского сада.

Материалы по теме
Мэрия Уфы пообещала жителям ЖК «Сосны» построить детсад до конца 2021 года
#Новости#Башкирия#Уфа#Собаки#Анна Кононова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48