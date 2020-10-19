Жители ЖК «Сосны» в Уфе пожаловались на бродячую стаю собак

Жительница микрорайона Юлия рассказала Mkset, что заявку на отлов собак подавали несколько месяцев назад.
Собаки эмигрируют — то в «Соснах», то в посёлке 8 марта. Мы думали их отловили, но видимо, они обитали в посёлке, поделилась Юлия.
На странице в Instagram «Эко-парк „Сосны“» сообщается, что ООО «Рекс» уже получило заявку. Из-за большого количества обращений по всему городу, компания пообещала провести отлов в течение недели.
Напомним, ЖК «Сосны» возводило ООО «Норд», которое входит в группу компаний «Третий Трест». Планировалось также строительство детского сада, однако компания через суд доказала, что это входит в обязанности города. Но мэрия не может осуществлять строительство, так как объект оформлен на «Норд». В конце сентября в администрации Уфы прошла встреча жильцов с чиновниками и застройщиком. Тогда мэрия заявила, компания «Третий Трест» поможет найти инвестора для дальнейшего строительства детского сада.