Суд вынес приговор четырём жителям Башкирии за серию разбоев и вымогательств

Суд установил, что в 2015 году злоумышленники вымогали у перекупщика автомобилей 10 миллионов рублей. В случае невыполнения требований, угрожали расправой. Узнав, что у мужчины есть дом в Кушнаренковском районе стоимостью 300 тысяч рублей, заставили передать документы и ключи.
Через два года один из осужденных потребовал у бывшего начальника выплату в два миллиона рублей в качестве компенсации за увольнение, угрожая поджечь дом. После преступник совершил нападение на офис экс-руководителя с целью похитить 2,7 миллиона рублей, но не вышло, так как ключей от сейфа у него не было. После фигуранты дела напали на водителя этой же компании и похитили у него 70 тысяч рублей.
Злоумышленники были задержаны в июле 2018 года при попытке украсть более 600 тысяч рублей опять же из сейфа бывшего начальника. На место преступления они прибыли на автобусе с поддельными номерами.
Четырёх мужчин в возрасте от 39 до 52 лет признали виновными в вымогательстве, разбое, покушении на кражу, подделке транспортных номеров и незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.
Троим подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 7,6 лет до 14 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режимов. Кроме того, им предстоит заплатить штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей. Четвертому фигуранту дали 3,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 50 тысяч рублей.