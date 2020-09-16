Суд вынес приговор четырём жителям Башкирии за серию разбоев и вымогательств

Через два года один из осужденных потребовал у бывшего начальника выплату в два миллиона рублей в качестве компенсации за увольнение, угрожая поджечь дом. После преступник совершил нападение на офис экс-руководителя с целью похитить 2,7 миллиона рублей, но не вышло, так как ключей от сейфа у него не было. После фигуранты дела напали на водителя этой же компании и похитили у него 70 тысяч рублей.