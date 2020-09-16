Росстат: в Башкирия общий долг по зарплатам составляет 46,6 миллиона рублей

Всего на 1 сентября регионы России задолжали 1,8 миллиарда рублей по выплатам зарплаты. Как отмечают эксперты, долг по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 342 миллиона рублей.
На третьем месте в списке регионов ПФО с задолженностью в 46,6 миллиона рублей находится Башкирия. Республику обогнали Татарстан, чей долг составил 50,4 миллиона рублей, и Кировская область в задолженностью в 36,2 миллиона рублей. При этом показатель Башкирии увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Напомним, ранее Башкирия вошла в топ-10 регионов с самыми высоким дефицитом бюджета. Расходы республики превысили доходы в первом полугодии на 8,2 миллиарда рублей.