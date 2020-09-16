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Росстат: в Башкирия общий долг по зарплатам составляет 46,6 миллиона рублей

16 сентября 2020, 11:46
Фото: pixabay.com
Росстат опубликовал статистику задолженностей субъектов России по выплате заработной платы. Башкирия стала третьей в списке регионов Приволжского федерального округа по данному показателю.

Всего на 1 сентября регионы России задолжали 1,8 миллиарда рублей по выплатам зарплаты. Как отмечают эксперты, долг по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 342 миллиона рублей.

На третьем месте в списке регионов ПФО с задолженностью в 46,6 миллиона рублей находится Башкирия. Республику обогнали Татарстан, чей долг составил 50,4 миллиона рублей, и Кировская область в задолженностью в 36,2 миллиона рублей. При этом показатель Башкирии увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, ранее Башкирия вошла в топ-10 регионов с самыми высоким дефицитом бюджета. Расходы республики превысили доходы в первом полугодии на 8,2 миллиарда рублей.

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#Новости#Башкирия#Долги#Зарплата#Анна Кононова#Экономика
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