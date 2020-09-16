Росстат: в Башкирия общий долг по зарплатам составляет 46,6 миллиона рублей

На третьем месте в списке регионов ПФО с задолженностью в 46,6 миллиона рублей находится Башкирия. Республику обогнали Татарстан, чей долг составил 50,4 миллиона рублей, и Кировская область в задолженностью в 36,2 миллиона рублей. При этом показатель Башкирии увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.