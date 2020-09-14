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Суд Уфы разъяснил приговор Фаилю Алсынову

14 сентября 2020, 10:07
Фото: pixabay.com
Кировский суд Уфы объяснил прокомментировал наказание бывшему руководителю БОО «Башкорт» (признана судом экстремистской организации) Фаиля Алсынова за тонировку авто и неповиновению властям.

18 августа, как отмечает пресс-служба суда, активист уже подвергался административному наказанию за неповиновение госсотрудникам. Напомним, тогда Алсынов участвовал в защите Куштау. Кроме того, 12 сентября 2019 года он, по заявлению Кировского суда был признан виновным в умышленной порче паспорта.

Напомним, 12 сентября Фаиль Алсынов был задержан сотрудниками ГИБДД за нарушение правил тонировки машины и воспрепятствованию замеров. По словам очевидце, полицейские попросили Алсынова поднять стекло машины, чтобы сделать замеры, а, когда тот отказался, произвели задержание. Вчера прошёл суд, по решению которого активист был арестован на 13 суток. Сегодня его адвокат подал апелляцию в Верховный суд Башкирии.

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#Новости#Башкирия#Суд#Анна Кононова#Общество
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