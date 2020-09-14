Суд Уфы разъяснил приговор Фаилю Алсынову

Напомним, 12 сентября Фаиль Алсынов был задержан сотрудниками ГИБДД за нарушение правил тонировки машины и воспрепятствованию замеров. По словам очевидце, полицейские попросили Алсынова поднять стекло машины, чтобы сделать замеры, а, когда тот отказался, произвели задержание. Вчера прошёл суд, по решению которого активист был арестован на 13 суток. Сегодня его адвокат подал апелляцию в Верховный суд Башкирии.