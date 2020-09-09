«А деньги где брать будете?» В Уфе создают частную библиотеку с бесплатными книгами

— Вы знаете, какие сейчас цены на книги? Недавно завершилась Московская международная книжная ярмарка, детской «книгой года» стал «Транссиб. Поезд отправляется» Александры Литвиновой и Анны Десницкой. Отличная книга! Но стоит она около 2500 рублей. Мы хотим, чтобы эти книги стали доступными для всех, чтобы их можно было читать у нас бесплатно. В «Культуре» мы постарались собрать ассортимент, отличный от того, что можно найти в обычных библиотеках и книжных супермаркетах. Это книги независимых книгоиздателей и small press, которые по тем или иным причинам не доходили до нашего города: в частности, наряду с популярными издательствами «Манн, Иванов и Фербер», «Альпина», «Самокат» будут и новые для уфимцев имена — «Бумкнига», «Лес рук», Individuum и другие.