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Posted 9 сентября 2020, 03:22

Published 9 сентября 2020, 03:22

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

«А деньги где брать будете?» В Уфе создают частную библиотеку с бесплатными книгами

«А деньги где брать будете?» В Уфе создают частную библиотеку с бесплатными книгами

9 сентября 2020, 03:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В Арт-квадрате открывается первая в Уфе независимая библиотека «Культура», которая должна стать одним из центров досуга для детей и их родителей. Почему уфимским библиотекам не хватает конкурентов, что хотят читать дети и как проект оценили в администрации города — «Медиакорсеть» пообщалась с авторами проекта.

В октябре в уфимском Арт-квадрате открывается проект с многообещающим названием «Культура». Его создают предприниматель Лира Галиева (магазин для кондитеров «Sweet street», производство упаковки «Kraftpack»), писательница Лилия Шабутдинова и маркетолог Элина Мусалова (мебельная мастерская «Werkstatt»). Источниками вдохновения и ориентирами они называют московские проекты «Букводом» и «Павильон Книги».

— Это библиотека, не привязанная к каким-либо институциям — государству, издательству, крупному бизнесу. Это больше, чем просто библиотека — пространство для творчества, обмена идеями, образовательных и культурных мероприятий: у нас будет лекторий, воркшопы, детский уголок, буфет с полезными сладостями. Это мечта сделать что-то классное в родном городе. Нам самим очень не хватает такого пространства в Уфе, куда можно прийти с друзьями, с детьми, пообщаться, посидеть с чашечкой кофе и хорошей книгой. Нет никаких сомнений в актуальности проекта — уже сейчас мы получаем большой отклик: люди ждут открытия и готовы помочь,рассказывает Лилия Шабутдинова.

Летом 2019 года авторы проекта представили его мэру Уфы Ульфату Мустафину («Просидев в приемной пару часов, мы получили свои пять минут. Ульфат Мансурович спешил на мероприятие, но все-таки выслушал нас, улыбнулся (!) и сказал, что встретимся после Международных детских игр»), позднее — выступили на инвестчасе с презентацией для чиновников, среди которых была и министр культуры РБ Амина Шафикова:

— Нас выслушали, покивали, что идея нужная — хотя кое-кто выступил с ответным докладом в духе: «У нас все это есть, у нас вообще все хорошо» — и задали резонный вопрос: «А где деньги-то брать собираетесь?». В общем, мы вас, конечно, поддержим, только приведите нам спонсора. Но самое интересное началось после заседания. В коридоре нас обступили со всех сторон — особенно те, кто был там совсем по другому вопросу — и стали давать свои визитки, делиться контактами потенциальных спонсоров, приглашать к себе в ведомства.

В конечном счете библиотека решила закрепиться в одном из зданий Арт-квадрата, потому что «сейчас это самое яркое и творческое пространство в Уфе с классными кафе, уличными театрами и smart-офисами».

— Это был интересный опыт. Мы хотели, чтобы город выделил нам помещение, но подходящих вариантов у них не было. С другой стороны, возможно, это нам помогло оказаться в «Арт-квадрате». Нам бы хотелось в будущем взаимодействовать с городом, чтобы на нашей площадке рождались и развивались городские сообщества.

В процессе создания «Культуры» авторы проекта проанализировали проблемы, связанные с детским чтением, в столице Башкирии и пришли к выводу, что зачастую предлагаемые детям и подросткам книги не вызывают интереса у целевой аудитории. При этом существует целый пласт современной детской литературы, которая практически не представлена в библиотеках и сетевых книжных магазинах города. По словам Лилии Шабутдиновой, в октябре на полках «Культуры» будет около 400 современных и актуальных книг:

— Вы знаете, какие сейчас цены на книги? Недавно завершилась Московская международная книжная ярмарка, детской «книгой года» стал «Транссиб. Поезд отправляется» Александры Литвиновой и Анны Десницкой. Отличная книга! Но стоит она около 2500 рублей. Мы хотим, чтобы эти книги стали доступными для всех, чтобы их можно было читать у нас бесплатно. В «Культуре» мы постарались собрать ассортимент, отличный от того, что можно найти в обычных библиотеках и книжных супермаркетах. Это книги независимых книгоиздателей и small press, которые по тем или иным причинам не доходили до нашего города: в частности, наряду с популярными издательствами «Манн, Иванов и Фербер», «Альпина», «Самокат» будут и новые для уфимцев имена — «Бумкнига», «Лес рук», Individuum и другие.

Кроме того, по мнению авторов проекта, современные библиотеки не имеют точек взаимодействия с детьми на различных интернет-платформах и в соцсетях, а старый книжный фонд и атмосфера проигрывает гаджетам. Все это только укореняет стереотип подрастающего поколения о том, что библиотека — скучное место для скучных занятий. Создатели «Культуры» уверены, что их проект сможет предложить нечто принципиально новое — современное пространство со стильным и функциональным интерьером, которое сможет конкурировать с коммерческими заведениями для досуга, как, например, кафе или антикафе:

— Мы рассматривали вариант реализации проекта в библиотеке им. Заки Валиди, встречались с директором, обсуждали сотрудничество, но сошлись на том, что наш формат будет сложно вписать в существующую библиотеку и взять нас на баланс они тоже не смогут. Но мы благодарны им, что они поддержали нас во время подачи заявки на грант и предоставили нам партнерское письмо.

В августе «Культура» выиграла грант Президента России — 499,9 тыс. руб. В заявке «Больше, чем библиотека» отмечается, что в рамках реализации проекта до конца текущего года будет проведено 28 мероприятий (кукольные спектакли, книжные стендапы, свободное чтение на ковре, воркшопы по изготовлению своей книги), направленных на популяризацию чтения среди детей и подростков Уфы с общей аудиторией 330 человек.

— Основная проблема — это, конечно, финансирование проекта. У нас есть контент и есть понимание, как его лучше представить. Мы хотим, чтобы книги и занятия были доступными, но кто-то должен всё это содержать. Сейчас мы вносим свои средства, стараемся максимально всё делать за счет бартера и коллабораций, выиграли президентский грант, запустили краудфандинг, но понимаем, что только этого недостаточно. У нас большие оперативные расходы и нужно будет постоянно что-то придумывать, чтобы их покрывать,подчеркивает Лилия Шабутдинова.

Что касается монетизации, то этот вопрос пока остается открытым: создатели «Культуры» подчеркивают, что цели получать доход у них не было, но «хотелось бы, чтобы библиотека могла сама себя содержать». Планируется, что буфет, платные мероприятия и донаты позволят покрывать текущие расходы, платить аренду и зарплату сотрудникам.

— Возможно, мы когда-нибудь дорастем до полноценного культурного центра, но читальный зал с бесплатными книгами — это основа идеи, то, ради чего всё это затевалось, это всегда будет на первом плане.

По словам Лилии Шабутдиновой, если в Башкирии волна коронавируса вновь закроет общественные заведения на карантин, «Культура» готова переключиться на доступный онлайн-контент — чтения и лекции в прямом эфире, подкаст.

В начале сентября «Культура» открыла краудфандинговый сбор на покупку книг и обустройство библиотеки. Цель — собрать 300 тыс. руб., за неделю собрано 73,5 тыс. руб.

#Андрей Королев#Общество#Культура#Эксклюзив#Новости#Книги#Литература
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