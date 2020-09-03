За проезд передаем: как Уфа за три рубля пытается спасти транспортную систему

В августе в Уфе подорожал проезд в общественном транспорте. Оплата за наличный расчет и по банковским картам теперь составляет 28 рублей, по карте «Алга» — 20 рублей в автобусах единственного государственного местного автоперевозчика «Башавтотранс» и 23-25 рублей у частных перевозчиков. В автобусах, которые работают на пригородных маршрутах (в пределах Уфимского района), стоимость проезда выросла на 3-10 руб.
За транспортный кризис платит пассажир
По словам начальника управления транспорта и связи Уфы Ильдара Юланова, частные компании-перевозчики республики неоднократно поднимали вопрос об увеличении цены проезда по маршрутам с нерегулируемым тарифом. Решение о повышении цен было принято в связи с существенным снижением пассажиропотока за последние четыре месяца, а также ростом цен на топливо и запчасти.
— Мы проанализировали стоимость проезда в других городах-миллионниках и сравнили цены. В Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде — 28 рублей, в Казани — 30 рублей. Эта мера необходима, чтобы мы все-таки не стояли на месте, а развивались,подчеркнул Ильдар Юланов.
Напомним, за четыре года стоимость проезда в Уфе выросла на 10 рублей. Последний раз цены в столице республики повышали в июне 2016 года — тогда «Башавтотранс» повысил стоимость с 18 до 25 руб. наличными и с 15 до 20 руб. при оплате транспортной картой. В качестве причины назывался рост цен на энергоносители, эксплуатационные и горюче-смазочные материалы. Ранее цена повышалась в ноябре 2013 года (с 15 до 18 руб. наличными, с 12 до 15 руб. по транспортной карте) и в апреле 2010 года (с 12 до 15 руб.).
Добавим, что теперь цена проезда в Уфе — одна из самых дорогих в ПФО: в Казани — 30 руб., в Нижнем Новгороде — 28 руб., в Перми и Кирове — 26 руб. При этом средняя стоимость проезда в общественном транспорте в ПФО — 22 руб.
Ты помнишь, как все начиналось
Осенью 2018 года в Башкирии началось реформирование всей транспортной системы республики. В частности, тогда еще врио главы РБ Радий Хабиров потребовал избавиться от «нелегалов», которые осуществляют перевозки без соответствующей лицензии, обновить изношенный автопарк и внедрить безналичную систему оплаты.
Об исключении нелегалов из системы перевозок в Уфе председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов отчитался уже в середине 2019 года, объявив, что около 4 тыс. автобусов были исключены из транспортной системы столицы (годовой объем доходов перевозчиков, работающих вне закона, был оценен в 7 млрд руб.). Позднее из этого числа около 700 автобусов переориентировали «под государственных и других перевозчиков». При этом председатель «Союза автопредпринимателей Башкирии» Олег Куляшов считает, что проведенная зачистка — передел рынка чиновниками, в котором пассажирская сеть была настроена и все работало:
— Чиновники воспользовались ситуацией, чтобы перекроить рынок и убрать конкурентов. Их позиция удобная для них: поставили автобус на штрафстоянку, а если кому что не нравится, мол, в суд подавайте. Но ведь суды потом по полгода будут проходить.
Обновление уфимского автопарка было запущено после памятной поездки Радия Хабирова с федеральным журналистом Сергеем Брилевым в «пазике с пулеметами». В результате в 2019 году «Башавтотранс» получил 478 автобусов различного класса на сумму более 1,6 млрд руб, весной 2020 года — 245 автобусов на общую сумму 1,3 млрд руб. На оперативном совещании в правительстве республики 31 августа Радий Хабиров отметил, что накануне Дня знаний «Башавтотрансу» были переданы еще 50 автобусов среднего класса, которые «уже пошли на улицы Уфы и мы уже слышим от людей очень положительные замечания». Глава республики добавил, что на следующей неделе еще 50 пойдет, «поэтому будем считать, что к увеличению пассажиропотока, который неизбежно происходит уже в эти дни, мы готовы».
В то же время транспортный предприниматель Олег Арефьев в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил, что транспортной реформы в республике так и не произошло, при этом стратегии развития в этой сфере у региона по-прежнему нет.
— Мы можем купить огромное количество автобусов, но эта покупка — лишь элемент транспортной реформы в рамках серьезных инфраструктурных изменений в самой отрасли. Пересмотра маршрутов, механизмов, организации движения не происходит,объяснил эксперт.
По словам Олега Арефьева, закупка новых автобусов для Уфы обсуждалась с «Нефазом» еще накануне отставки экс-главы республики Рустэма Хамитова, но после нее переговоры прервались, а возобновились после того, как «Нефаз» начал работать над выполнением крупного московского контракта:
— И когда мы решили вместе с другими городами закупать автобусы, на рынке возник дефицит. А нам ведь надо не только много, но и быстро — чтобы площадь заполнить и торжественно передать ключи. В результате мы стали покупать что попроще, чтобы было больше, а когда кончилась возможность покупать большие автобусы, стали покупать маленькие. В этом смысла не было вообще никакого, потому что сегмент малых автобусов можно было спокойно передать частникам, которые были готовы их купить при наличии определенных гарантий.
Олег Арефьев подчеркнул, что решение закупать автобусы на газомоторном топливе (по информации БАТ, 206 из 1832 автобусов в Уфе работают на газе — прим. «Медиакорсети») оставляет открытым вопрос их постоянного обслуживания и ремонта, потому что в Уфе нет для этого «серьезных сервисов». Напомним, в настоящее время на всю республику работают только 15 станций «Газпрома». Согласно поручению первого вице-премьера РБ Андрея Назарова, в регионе построят еще 100 заправок, но это произойдет лишь в течение пяти лет, а пока «для полноценного развития сети газовых заправок такого количества в регионе недостаточно».
— На мой взгляд, «Башавтотранс» сейчас бьется не за транспортную систему. Они надеются, получив большое количество техники, перевести максимальное количество маршрутов на регулируемые тарифы, по которым будут поставляться компенсации из бюджета. А когда начинаются компенсации из бюджета, простор для фантазии уже не ограничен. Можно будет компаниям, которые зайдут на эти тарифы — тому же «Башавтотрансу», когда он придет за компенсацией, сказать: мы тебя и так кормим, получишь 60 процентов и радуйся,сказал Олег Арефьев.
Что касается изменения организации движения общественного транспорта, то серьезными успехами на этом фронте чиновники хвастаться не спешат. Главной проблемой остается то, что из-за отмены ряда маршрутов перемещение между отдаленных районами Уфы и пригорода стало еще проблематичнее. В результате добираться до места назначения приходится с пересадками, а это увеличивает расходы населения на транспорт. По словам зампредседателя Госкомтранса РБ Рафита Ягафарова, специалисты предлагают исключить 49 из 122 существующих уфимских маршрутов, а добавить — всего восемь новых.
— Мы думали, что транспортную проблему Уфы можно разрешить лихим наскоком, но, как видим, история оказалась долгой. Так или иначе, к сентябрю 2021 года должна быть готова вся инфраструктура. Речь не только о новых автобусах. Должны быть современные остановки, карта «Алга», высокое качество вождения, навигация.отметил Радий Хабиров на «Транспортном часе» 31 августа.
Повод для гордости
С июля 2019 года по август 2020 года жители Башкирии совершили 115,7 млн поездок по транспортной карте «Алга» на сумму 2,3 млрд руб. По словам директора «Башкирского регистра социальных карт» Руслана Нургалиева, было выпущено около 400 тыс. транспортных карт, их продажи растут, а объем перевозок по ним, вопреки заявлению управления транспорта Уфы о снижении пассажиропотока, в настоящее время увеличился настолько, что догнал докоронавирусные показатели.
— Что очень важно — мы ввели инструмент, который сами до конца еще не понимаем. Картой «Алга» гордиться надо, коллеги. <…> Надо людям объяснять, что если ты пользуешься картой «Алга», то платишь 20 рублей — это цены 2016 года, самые низкие в ПФО. Если платишь наличными в «Башавтотрансе», то — 28 рублей. Здесь выбор человека: он сорганизоваться должен, взять в ближайшем киоске эту карту, бросить туда денег, ездить и радоваться,подчеркнул Радий Хабиров.
Глава республики добавил, что не все частные перевозчики «нас слышат», но в скором времени и их тоже «приведут к порядку». В частности, с 1 января 2021 года начнут действовать «серьезные» штрафы за отсутствие безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
Но у карты «Алга», по словам Олега Арефьева, есть проблема — она без альтернатив привязывает перевозчика к системе «Башкирского регистра социальных карт», а это чревато потерей заработанных денег:
— С сознанием людей идет манипуляция: им объясняют, что «Алга» удобнее и частники обязаны ее принимать. Я вам открою тайну — не обязаны. Более того, они работают на нерегулируемых тарифах, там, где, по логике, имеют право выставлять свои цены и не имеют права получать дотации от государства за перевозку льготников, то есть они за свой счет предоставляют скидки на проезд. <…> Когда рассчитываетесь «Алгой» или банковской картой, эти деньги не идут перевозчику, они идут в Москву на расчетный счет компании «Расчетные решения» (дочерняя структура ПАО Сбербанк — прим. «Медиакорсети»), которая должна перечислять деньги перевозчикам и процент «БРСК». И когда деньги уходят в Москву, начинается большое количество неавторизированных платежей, часть денег «теряется» — я своими глазами видел пачку претензий от перевозчиков в адрес «БРСК» с требованием вернуть заработанные деньги.
По мнению Олега Арефьева, повышение цены проезда — возможная попытка подготовить площадку для некоего внешнего игрока. Его могут ввести в транспортную систему Башкирии, как это было сделано, например, в этом году в Перми, где появилось два иногородних перевозчика.
— Внешний игрок заберет часть рынка, часть оставят «Башавтотрансу», совсем остатки отдадут частникам. Просто наличие внешнего игрока чуть стабилизирует ситуацию. Не могу сказать однозначно, это будет благо или вред для республики. Потому что если с этим игроком смогут достичь серьезных договоренностей, получат гарантии, что он будет выполнять свои обязательства, то почему нет — конечные потребители от этого только выиграют,считает эксперт.