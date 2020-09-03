За проезд передаем: как Уфа за три рубля пытается спасти транспортную систему

— С сознанием людей идет манипуляция: им объясняют, что «Алга» удобнее и частники обязаны ее принимать. Я вам открою тайну — не обязаны. Более того, они работают на нерегулируемых тарифах, там, где, по логике, имеют право выставлять свои цены и не имеют права получать дотации от государства за перевозку льготников, то есть они за свой счет предоставляют скидки на проезд. <…> Когда рассчитываетесь «Алгой» или банковской картой, эти деньги не идут перевозчику, они идут в Москву на расчетный счет компании «Расчетные решения» (дочерняя структура ПАО Сбербанк — прим. «Медиакорсети»), которая должна перечислять деньги перевозчикам и процент «БРСК». И когда деньги уходят в Москву, начинается большое количество неавторизированных платежей, часть денег «теряется» — я своими глазами видел пачку претензий от перевозчиков в адрес «БРСК» с требованием вернуть заработанные деньги.