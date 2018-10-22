Уфимские «ПАЗики» сравнили с транспортом с Кавказских гор

Как сообщил на совещании руководитель госкомтранспорта Тимур Мухаметьянов, в прошлом году уфимские автобусы и маршрутки перевезли свыше 220 млн человек. В Уфе в настоящее время действуют 120 маршрутов, их обслуживают 3232 автобуса. Из них 1300 не имеют разрешительных документов и входят в Ассоциацию независимых автомобильных перевозчиков. Для муниципальных рейсов характерно дублирование маршрутов по проспекту Октября.