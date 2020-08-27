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Posted 27 августа 2020, 11:17

Published 27 августа 2020, 11:17

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Минздрав Башкирии рассказал о состоянии ребёнка, который пострадал в Уфе в ДТП

27 августа 2020, 11:17
Министерство здравоохранения Башкирии сообщило о состоянии ребёнка, который находился в «Газели» скорой помощи на момент аварии, передаёт ИА «Башинформ».

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в настоящий момент состояние ребёнка стабильно.

Проведено КТ головы, лечение консервативное, идет дообследование, отметили в пресс-службе.

Напомним, авария произошла вчера, 26 августа, в уфимской Черниковке с участием кареты скорой помощи. Известно, что медики везли годовалого ребёнка 17 городскую детскую клиническую больницу с включенными мигалками.

#Происшествия#Новости#Башкирия#Уфа#Авария#ДТП
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