Минздрав Башкирии рассказал о состоянии ребёнка, который пострадал в Уфе в ДТП

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило о состоянии ребёнка, который находился в «Газели» скорой помощи на момент аварии, передаёт ИА «Башинформ».

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в настоящий момент состояние ребёнка стабильно. Проведено КТ головы, лечение консервативное, идет дообследование, отметили в пресс-службе. Напомним, авария произошла вчера, 26 августа, в уфимской Черниковке с участием кареты скорой помощи. Известно, что медики везли годовалого ребёнка 17 городскую детскую клиническую больницу с включенными мигалками.