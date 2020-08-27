Минздрав Башкирии рассказал о состоянии ребёнка, который пострадал в Уфе в ДТП

Posted 27 августа 2020, 11:17
Published 27 августа 2020, 11:17
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Минздрава, в настоящий момент состояние ребёнка стабильно.
Проведено КТ головы, лечение консервативное, идет дообследование, отметили в пресс-службе.
Напомним, авария произошла вчера, 26 августа, в уфимской Черниковке с участием кареты скорой помощи. Известно, что медики везли годовалого ребёнка 17 городскую детскую клиническую больницу с включенными мигалками.